Организаторы приносят извинения за неудобства. Фото: ДФВУ

23 мая в кампусе Дальневосточного федерального университета перекроют большинство въездов и внутрикампусных дорог из-за всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ». Движение транспорта восстановят только к вечеру. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Въезд через КПП «Центр» закроют с 12:00, а КПП «Север» будет недоступен с 14:00 до окончания забега. Внутренние дороги откроют в 21:00. Шаттлы ДВФУ по кампусу будут ходить как обычно только до полудня, потом их работу остановят.

Городские автобусы изменения не ждут. Выехать с парковок внутри кампуса можно будет после 21:00. Экстренные службы пропустят через все КПП.

Детский забег на 1 километр начнется в 15:00, дистанции 5 километров – в 15:30, 21 километр – в 16:00, 10 километров – в 17:00. Старт и финиш – у центрального въезда. Организаторы ждут до 5000 бегунов, среди которых больше 50 студентов, сотрудников и руководителей ДВФУ.

«Приглашаю всех желающих присоединиться. Не важно, бежите вы 1 километр или 21 — главное, быть в движении, в одной команде с тысячами увлеченных людей. Это шанс проверить себя и ощутить настоящий спортивный праздник», – отметил начальник отдела управления спортивными сооружениями ДВФУ Сергей Субботин.

Справки по телефону: +7 (914) 962-99-89. Подробности – на сайте «ЗаБег.РФ». Организаторы приносят извинения за неудобства.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.