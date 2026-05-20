Приморские пряники покорили жителей Китая

Фото: правительство Приморья

Приморские пряники с начинкой из дикоросов произвели фурор на Российско-китайском ЭКСПО в Харбине. За два дня в павильоне подписали шесть соглашений о сотрудничестве с местным пряничным производством. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Главная особенность сладостей – начинки из экстрактов трепанга, женьшеня и можжевельника, которые собирают в Приморском крае.

Также внимание китайских предпринимателей привлекло местное предприятие по выпуску биологически активных добавок. Новый рецепт ферментативного гидролизата трепанга в капсулах позволяет сохранить все полезные вещества и усилить их усвояемость. По этому направлению получено десять соглашений о намерениях на заключение экспортного контракта.

vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

