НовостиНаука20 мая 2026 7:57

Лошадь Пржевальского: жителям Приморья раскрыли шокирующую правду, кто на самом деле открыл знаменитого скакуна

Евгения Богданова
Научное описание вида сделал зоолог Иван Поляков. Фото: правительство Приморья

Лошадь Пржевальского получила свое имя вовсе не потому, что ее открыл сам Николай Пржевальский. Знаменитый исследователь Дальнего Востока и Центральной Азии лишь передал шкуру и череп неизвестного животного в Петербург, а научное описание позже сделал зоолог Иван Поляков. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Как рассказали в правительстве Приморья, в 1878 году во время экспедиции у границы с Китаем Пржевальский получил в подарок от местных охотников шкуру и череп дикой лошади. Эти материалы он отправил в столицу, где специалист установил – перед ними новый, неизвестный науке вид. В 1881 году животное официально описали и назвали в честь Пржевальского. Так имя исследователя навечно закрепилось за лошадью, хотя сам он ее в дикой природе не обнаруживал.

Что еще важно. Сам Николай Пржевальский – не «человек одной лошади». Он провел четыре масштабных путешествия по Центральной Азии, прошел 31 500 километров, собрал сотни новых видов растений и животных. А дикого верблюда, в отличие от лошади, описал именно он сам и ввел в научную классификацию. Первая крупная экспедиция исследователя прошла на Дальнем Востоке – по Уссурийскому краю, Амуру, Уссури и озеру Ханка.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

