«Земля леопарда» Приморья собрала экспертов Азии для спасения перелетных птиц

С 18 по 20 мая в селе Барабаш работала тренинговая сессия субрегиональной программы ООН НЕАСПЕК. Фото: «Земля леопарда»

В Приморье на базе заповедника «Земля леопарда» прошла международная встреча по защите редких мигрирующих птиц Северо-Восточной Азии. Участники из России, Китая, Монголии и Южной Кореи три дня обсуждали, как сохранить малую колпицу, черного и даурского журавлей. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

С 18 по 20 мая в селе Барабаш работала тренинговая сессия субрегиональной программы ООН НЕАСПЕК, где в 2026 году председательствует Россия. Специалисты обменялись данными кольцевания, оценили состояние водно-болотных угодий и методы мониторинга. Отдельный доклад посвятили малой колпице на острове Фуругельма – самой южной российской территории. Практические занятия прошли на мысе Островок Фальшивый: участники вживую наблюдали десятки перелетных птиц и обсудили роль прибрежных экосистем.

В рамках проекта НЕАСПЕК в 2026 году ученые «Земли леопарда» проведут полевой мониторинг гнездовий малой колпицы в Дальневосточном морском заповеднике с помощью беспилотников, тепловизоров и фотосъемки. Эти данные помогут уточнить вклад российских охраняемых акваторий в сохранение видов и лягут в основу международных рекомендаций.

