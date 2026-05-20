Воспитательницу детсада осудили за ожоги глаз у детей в Приморье

Суд признал воспитательницу виновной

Суд во Владивостоке вынес приговор воспитательнице детского сада, которая включила опасный облучатель в группе, где находились дети. Несколько малышей получили термические ожоги роговицы глаз. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Как установлено в суде, сотрудница учреждения нарушила инструкции и достоверно знала, что использовать бактерицидный медицинский облучатель в присутствии людей запрещено. Она включила прибор в помещении группы и оставила воспитанников без присмотра. В результате пострадал пятеро детей.

Суд признал воспитательницу виновной по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, для детей до 6 лет. Наказание – 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком, а также запрет на воспитательно-педагогическую работу в течение одного года.

