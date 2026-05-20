Студенты ТГМУ делают лекарства из приморских дикоросов

Сейчас в университете действует более 200 программ непрерывного профессионального развития. Фото: правительство Приморья

В Тихоокеанском государственном медицинском университете будущие провизоры и фармацевты разрабатывают лекарственные препараты и биодобавки из дальневосточных дикоросов. Губернатор Приморья Олег Кожемяко посетил медико-генетический центр вуза и ознакомился с этими разработками 20 мая. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

В лаборатории центра студенты производят лекарства и БАДы из целебных растений, которые растут только на Дальнем Востоке. Губернатор отметил уникальность этого лабораторного комплекса для местной медицины: здесь занимаются генетикой и создают фармакологические препараты с применением искусственного интеллекта. Он поручил в течение двух лет подготовить проект по созданию производства таких лекарств с учетом потребностей системы здравоохранения.

Также на заседании ученого совета ТГМУ обсуждалась подготовка кадров: глава региона предложил активнее внедрять практику студентов в больницах, строить арендное жилье с льготным выкупом для врачей и помогать с реабилитацией участников спецоперации. Сейчас в университете действует более 200 программ непрерывного профессионального развития, а около 90% врачей и провизоров Приморья – выпускники этого вуза.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

