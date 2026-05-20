Мошенники придумали новую схему с отключением горячей воды в Приморье

Узнать настоящий график отключения горячей воды можно на официальном сайте УК

В Приморье злоумышленники начали рассылать сообщения о проверке графика отключения горячей воды, чтобы украсть данные «Госуслуг» и пароли от банковских карт. Преступники действуют через мессенджеры и электронную почту, предлагая перейти по ссылке или скачать файл. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Эксперты Киберполиции России рассказали, что происходит дальше. Если человек переходит по ссылке, он попадает на поддельный сайт, похожий на официальный ресурс управляющей компании. При попытке зарегистрироваться жертве приходит пароль, который позволяет мошенникам получить доступ к аккаунту на «Госуслугах». Если же пользователь скачивает и открывает файл, на устройство устанавливается вредоносная программа. Она крадет пароли, данные карт, переписку и контакты, может заблокировать телефон и использовать гаджет для атак на других людей.

Как распознать обман. Управляющие компании редко рассылают графики отключений через СМС или мессенджеры, обычно информацию публикуют на официальных сайтах, стендах в подъездах и в городских сервисах. Также мошенники любят давить на срочность: пишут «Срочно проверьте график, иначе останетесь без воды на месяц» или «Только сегодня доступна актуальная информация».

Что делать при получении подозрительного сообщения? Не переходить по ссылкам и не скачивать файлы, не отвечать и не звонить по указанным номерам. Следует заблокировать отправителя в мессенджере или СМС-сервисе и сообщить о мошенничестве в управляющую компанию по официальному телефону, чтобы предупредить соседей. Если просили данные карты – позвонить на горячую линию банка, также можно обратиться в полицию.

Узнать настоящий график отключения горячей воды можно на официальном сайте управляющей компании или по ее телефону из платежной квитанции, на официальных порталах муниципалитета и в едином диспетчерском центре города (номер – на сайте администрации).

