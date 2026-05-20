В Приморье ожидается сильный ветер и до +27 градусов днем 21 мая

21 мая в Приморском крае ожидается преимущественно сухая и теплая погода благодаря повышенному атмосферному давлению. Днем воздух прогреется до +22...+27 градусов, однако на побережье будет прохладнее – всего +14...+19. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Ночью столбики термометров показывали от +8 до +13 тепла, на востоке региона – от +1 до +5. Осадков практически не было. Ветер ночью был слабым или умеренным, днем он сменится на южный, также умеренный.

Во Владивостоке – переменная облачность, без осадков, утром местами туман. Южный и юго-восточный ветер днем усилится до сильного. Температура в краевом центре днем составит +16...+18.

В Уссурийске – переменная облачность, сухо, ветер северо-восточный и северный умеренный. Днем воздух прогреется до +22...+24.

В Находке также без осадков, при переменной облачности. Ветер юго-восточный и восточный, сильный. Днем ожидается до +18...+20 градусов.

