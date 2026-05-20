На Камчатке осудили шестерых человек за организацию подпольного казино

В Петропавловске-Камчатском суд вынес приговор шестерым местным жителям. Они организовали подпольный игорный бизнес, хотя на Камчатке нет игорных зон и проводить азартные игры на полуострове запрещено. Злоумышленники действовали организованной группой с апреля 2025 года. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток.

Они устанавливали игровое оборудование, использовали интернет и информационные сети, принимали ставки и выплачивали выигрыши. Все это – вне легальных игорных зон, что является уголовным преступлением.

Суд квалифицировал их действия по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». Доказательства собрали полностью, и подсудимые признали вину, раскаялись. Трое из них – ранее судимые мужчины. Им назначили реальные сроки: от 2 до 3 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Еще один фигурант получил полтора года, одна соучастница – 1 год и 9 месяцев колонии общего режима, другая – 9 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Кроме того, с осужденных взыскали 325 тысяч рублей – деньги, полученные преступным путем. Компьютерную технику и игровое оборудование конфисковали в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу, его можно обжаловать.

