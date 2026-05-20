На Чукотке стартовала навигация аэроглиссеров через Анадырский лиман Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

18 мая в Чукотском автономном округе открылась навигация через Анадырский лиман. Перевозить пассажиров будут аэроглиссеры. Первые пять таких судов закупили в августе 2024 года на средства, выделенные по решению Президента России Владимира Путина. В прошлом году парк пополнили еще двумя аэролодками. Сейчас на линии в зависимости от потока задействуют до пяти судов. Навигация продлится до 19 июня. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Открытию сезона предшествовала тщательная подготовка. Специалисты провели тестовый запуск, проверили двигатели, световое и спасательное оборудование, обновили фильтры. Для ускорения доставки судов к берегу в прошлом году купили три новых тяговых трактора с тралами.

Правительство округа продолжает субсидировать перевозки, чтобы цена оставалась приемлемой. Стоимость проезда через лиман – 500 рублей. Дети до семи лет и участники СВО ездят бесплатно. Повышать цену в этом сезоне не планируется.

Всего в 2025 году аэроглиссеры перевезли 16 704 пассажира. В планах – строительство специализированного ангара для хранения аэролодок, что продлит срок службы техники. В 2026 году разработают проектную документацию, в 2027-м закупят ангар и доставят на Чукотку, а в 2028-м установят и подключат коммуникации.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.