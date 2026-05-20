В Приморье осудят предпринимателя за гибель 11-летнего мальчика

Следственный комитет Приморья завершил расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя из Арсеньева. Мужчина обвиняется по статье «Причинение смерти по неосторожности». Трагедия случилась 22 марта 2026 года. Обвиняемый знал, что земельный участок на улице Вокзальной ему не принадлежит, но все равно складировал там пиленые бревна – круглый лес в штабеля. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Предприниматель не огородил опасную зону, не повесил предупреждающие таблички, не установил знаки безопасности и не ограничил доступ посторонних. Складирование шло при свободном доступе. Днем 22 марта на территорию беспрепятственно зашел 11-летний мальчик. Он залез на штабель бревен. В какой-то момент бревна сдвинулись, одно из них упало на ребенка. От полученных травм мальчик скончался.

Уголовное дело направлено в суд. СКР обращает внимание всех предпринимателей: если вы храните тяжелые предметы и материалы, обязаны оградить опасную зону и не допускать туда посторонних, особенно детей. Жизнь и здоровье ребенка зависят от ответственного отношения взрослых.

