На Камчатке работник соцучреждения украл у детей 424 тысячи рублей

В прокуратуре Петропавловска-Камчатского утверждено обвинительное заключение по делу 53-летнего работника социального учреждения. Он обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения в крупном размере. По версии следствия, мужчина в период, когда исполнял обязанности руководителя, заключил с предпринимателем 11 договоров на развлекательные и анимационные программы для детей. Но это было только прикрытие. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Обвиняемый убедил предпринимателя вернуть ему оговоренную сумму денег – якобы на покупку игрушек и развивающего материала для детей. На самом деле никаких игрушек не закупалось. Все 424 тысячи рублей мужчина потратил на свои нужды – на что именно, следствие не уточняет. Часть ущерба он возместил уже на стадии следствия. На невозмещенную остальную часть прокурор предъявил иск.

Теперь обвинительное заключение вручат обвиняемому, после чего дело направят в Петропавловск-Камчатский городской суд. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы и штраф до 80 тысяч рублей.

