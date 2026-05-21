В Уссурийске таксист назвал мошеннику код из СМС и лишился 26 тысяч рублей

В дежурную часть ОМВД России по Уссурийску обратился 33-летний местный житель. Он подрабатывает таксистом. Ранним утром через приложение принял заявку на поездку. В пути ему позвонил неизвестный. Название компании, от которой якобы звонили, водитель не запомнил. Лже-сотрудник сообщил: оплату за поездку пассажира возьмет на себя его компания. Для этого нужно назвать номер банковской карты. Таксист поверил и продиктовал реквизиты. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Дальше водителю начали приходить СМС-сообщения с кодами. Не вникая, он передавал их звонившему. На самом деле это были коды доступа к банковским приложениям. Зайдя в профиль таксиста, мошенники перевели с его счета 26 600 рублей на подконтрольные им счета. После этого аферисты написали водителю сообщение: «Вас обманули». Только тогда мужчина понял, что произошло, и обратился в полицию.

Заведено уголовное дело по факту мошенничества. Полиция ищет аферистов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

