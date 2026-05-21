На Чукотке пенсионерка чуть не отдала мошенникам 2,24 миллиона рублей Фото: Анастасия Осипова. Перейти в Фотобанк КП

В Анадыре завели уголовное дело по факту попытки мошенничества в крупном размере. Местная жительница едва не стала жертвой дистанционных аферистов, но благодаря бдительности родственников сохранила крупную сумму – 2 миллиона 240 тысяч рублей. В полиции женщина рассказала, как ее чуть не обманули. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Все началось с звонка в мессенджере. Злоумышленники представились специалистами по замене домофонов и попросили назвать четырехзначный код из СМС. Женщина по неосторожности продиктовала.

Дальше мошенники под угрозой обвинения в пособничестве терроризму заставили женщину установить два иностранных приложения. Через них она связалась с другим аферистом. Тот убедил ее купить новый телефон и установить на него те же приложения, якобы для безопасности. Затем женщину заставили перевести все сбережения на новый счет, чтобы «защитить от других злоумышленников». Она открыла счет, перевела туда 2 250 000 рублей, потом заказала выдачу наличных и сняла 2 240 000 рублей – оставила на счете только 10 тысяч. Сумму по указанию неизвестных женщина должна была просто хранить у себя. Дальнейших инструкций не дали.

В этот момент к ней домой приехали родственники. Выслушав рассказ, они сразу поняли, что это мошенники, и убедили женщину не выполнять дальнейшие указания. Потом они посоветовали ей обратиться в полицию.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.