В Приморье проверили 18,6 тысячи тонн крупы

Специалисты Приморского филиала ФГБУ «АПК НАЦРЫБА» с 12 января по 19 мая 2026 года провели масштабную проверку круп. Они взяли пробы от 169 партий продукции – и отечественной, и импортной. Всего исследовано 505 образцов пяти видов круп: рисовая, гречневая, перловая, ячневая и пшеничная. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Общий вес проверенных партий составил 18,6 тысячи тонн. Из них 17,1 тысячи тонн – продукция из Приморского края, Челябинской области, а также из Китая, Вьетнама, Таиланда, Индии и Японии.

Цель проверки – соответствие карантинным фитосанитарным требованиям. Все пробы соответствовали установленным нормативам.

Заключения о состоянии продукции направили заказчикам исследований. Информацию внесли в федеральную систему «Аргус-Фито».

