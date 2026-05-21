В Ульяновске и Димитровграде новые участки на кладбищах появятся в 2026 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ульяновске долгие годы не могли решить вопрос с захоронениями. Заволжское (Архангельское) кладбище закрыто, разрешены только родственные подзахоронения. Всех умерших из Заволжского района хоронят на Северном кладбище на другом берегу Волги – это неудобно и накладно. Вопрос с новым участком тянулся почти десять лет. Об этом сообщает mosaica.ru.

Мэр Александр Болдакин заявил: в мае откроют новый участок на Архангельском кладбище площадью 8,5 гектара. Руководитель «Городской специализированной похоронной службы» Николай Плетеный уточнил: установлен забор, идет трассировка участков, закуплены лавочки, урны, баки для мусора и воды. Готовится документация на туалеты, параллельно отсыпают дороги и парковку. Формируется еще один участок в 2,1 гектара – «Заволжское-2». Власти также решают вопрос с асфальтом на новых участках Северного кладбища – весной из-за распутицы автомобили не могли проехать по грунтовке. Планируется установить видеонаблюдение и освещение на участке для участников СВО на «Заволжском-3» и в поселке Белый Ключ.

В Димитровграде проблема острее. Участок под захоронения на Тиинском шоссе вызывает споры из-за грунтовых вод, люди жаловались в прокуратуру и мэрию. Депутат гордумы Александр Ерышев предлагает альтернативу – площадку «Лесная» в 40 гектаров. Это городская земля, когда-то выданная под коттеджи, но стройка не состоялась. Ее можно отдать под кладбище. Администрация же предлагает участок в 28 гектаров по Тиинскому шоссе: документы одобрил Гослесфонд, но требуется гидрогеологическая экспертиза. Деньги на нее заложены в бюджет-2026. Ориентировочно процедуры и строительство займут 2-3 года. В это время будет действовать кладбище на Тиинской дороге.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.