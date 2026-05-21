В Уссурийске школьницы переходили железную дорогу рядом с надземным переходом

На станции Уссурийск транспортные полицейские пресекли опасную прогулку детей. Четыре девочки в возрасте от 11 до 13 лет – ученицы школ №1 и №2 поселка Новошахтинский Приморского края – пересекали железнодорожные пути Транссибирской магистрали. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Инцидент произошел в районе частного сектора, прилегающего к дороге. Рядом был оборудованный надземный пешеходный переход, но школьницы пошли напрямик через рельсы.

Сотрудники полиции остановили нарушительниц. Две из четырех девочек признались, что незадолго до этого классный руководитель проводил с ними беседу о недопустимости подобных прогулок. Но дети проигнорировали рекомендации.

Теперь отвечать придется родителям. В отношении законных представителей составили административные протоколы по за неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних. Материалы передали в комиссию по делам несовершеннолетних Михайловского округа.

