Во Владивостоке суд добился реконструкции теплового пункта на улице Слуцкого

В 2024 году прокуратура Первомайского района Владивостока провела проверку. Тогда тоступили жалобы от жильцов трех девятиэтажных домов на улице Слуцкого. Люди жаловались на отопление ненадлежащего качества – батареи были еле теплыми, в квартирах было холодно. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Специалисты выяснили причину: центральный тепловой пункт по той же улице работал с нарушениями. Его гидравлический режим не соответствовал нормативам. Сеть не могла обеспечить нормальную циркуляцию теплоносителя.

Прокуратура внесла представление организации, которая управляет этим тепловым пунктом. Энергетики должны были восстановить режим. Но не сделали этого. Тогда в 2025 году прокурор района предъявил иск в суд в интересах семи инвалидов, которые проживают в этих домах. Суд требования прокурора удовлетворил и обязал компанию провести реконструкцию ЦТП. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.

