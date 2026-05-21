Женщина погибла из-за нарушений правил пожарной безопасности в Приморье

В Ольгинском округе вечером 20 мая загорелся одноэтажный многоквартирный дом. Трагедия произошла в селе Пермское. Огонь охватил около 20 квадратных метров. Когда пожарные потушили пламя, внутри они нашли тело погибшей женщины. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Погибшей оказалась местная жительница 1963 года рождения. К сожалению, спасти ее не удалось. Дознаватели МЧС России сразу приступили к выяснению причин возгорания.

«Предварительная причина пожара – нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования», - сообщили в ведомстве.

Специалисты продолжают работу на месте происшествия. Окончательные выводы будут сделаны после полной проверки.

