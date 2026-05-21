На Камчатке запустят новый дачный автобус с 1 июня

Жители Камчатки дождались удобного способа добираться до своих участков. Министерство транспорта края пошло навстречу просьбам людей и открывает новый сезонный маршрут. С 1 июня на линию выйдет автобус № 109. Он будет возить дачников до второго Садового кольца и обратно. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Автобус будет стартовать от торгового центра «Фамилион» в Петропавловске-Камчатском. Далее он поедет по федеральной трассе до поворота на «Гранд кафе». Остановки сделаны почти у двух десятков садоводческих товариществ. Среди них «Здоровье», «Фронтовик», «Гея», «Съемщик», «Звезда», «Монтажник», «Зеленая роща», «Энергетик», «Башмачок», «Жемчужина», «Эскулап», «Рябинка» и «Моховской».

«Маршрут № 109 будет функционировать ежегодно в период с 1 июня по 30 октября, обеспечивая пять рейсов ежедневно, как в будние, так и в выходные дни», - сообщили в министерстве.

Конечная точка маршрута - остановка «проспект Таранца».

