Авиабомбу времен войны нашли и уничтожили у маяка на Сахалине

В Холмском районе Сахалинской области недалеко от маяка Слепиковского обнаружили старый боеприпас. Опасную находку сделали местные жители и сразу же вызвали специалистов. Пиротехники МЧС обследовали предмет и поняли: это авиационная бомба, оставшаяся со времен Великой Отечественной войны. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Осмотр показал, что корпус боеприпаса разрушен. Вести такую бомбу на специальный полигон для подрыва было нельзя - она могла взорваться в любую минуту. Тогда на помощь пришла авиация МЧС России. Самолет доставил на остров Сахалин пиротехнический расчет Амурского спасательного центра. Специалисты приступили к работе на месте.

«При обследовании опасной находки выявлено, что целостность корпуса нарушена и транспортировке она не подлежит», - сообщили в МЧС.

Расчет успешно уничтожил бомбу. Жителям области напоминают: при обнаружении любого подозрительного предмета нельзя подходить к нему и тем более трогать его. Нужно отойти на безопасное расстояние и немедленно позвонить в экстренные службы по номеру «112».

