Житель Уссурийска в маске ограбил ювелирный магазин на два миллиона рублей

В одном из торговых центров Уссурийска на улице Плеханова ограбили ювелирный магазин. Преступление произошло вечером 20 мая. Сначала в салон зашла женщина. Она делала вид, что присматривает украшения, и отвлекала внимание продавцов. В этот момент в помещение вбежал ее сообщник. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Мужчина разбил витрину металлическим предметом. После этого он схватил планшет с золотыми изделиями. Воры скрылись с места преступления вместе. Ущерб от их действий составил около двух миллионов рублей.

«По данному факту заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере», - сообщили в прокуратуре.

Сейчас полиция ищет грабителей. Уссурийская городская прокуратура взяла расследование на особый контроль.

Видео: прокуратура Приморья Ограбление ювелирного магазина в Приморье

