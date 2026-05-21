На Камчатке осудят приезжих, спрятавших в гараже краба на 15 миллионов рублей

На Камчатке перед судом предстанут двое мужчин из Краснодарского и Красноярского краев. Они организовали подпольное производство крабовой продукции. Дельцы арендовали помещение перерабатывающего завода. Там они скупали крабов и делали из них пищевые товары. Вот только маркировать готовую продукцию никто не собирался. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Мужчины работали группой по предварительному сговору. Всю нелегальную партию они планировали продать. Но оперативники накрыли цех. Обыски прошли в гаражном боксе, рефрижераторном контейнере и в самом производственном помещении. Полицейские изъяли более 5,5 тонн немаркированной продукции.

«Стоимость изъятого составила свыше 15 миллионов рублей», - сообщили в прокуратуре.

Обвиняемые полностью признали свою вину. Заместитель прокурора региона Антон Коленченко уже утвердил обвинительное заключение. Уголовное дело направили в Петропавловск-Камчатский городской суд.

