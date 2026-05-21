Член банды, орудовавшей в Ливадии в 90-х, останется в СИЗО Приморья Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке суд оставил под стражей мужчину, которого подозревают в бандитизме и покушении на убийство. Преступления, по версии следствия, были совершены в конце 90-х годов. Действовала группировка в микрорайоне Ливадия города Находки. Подозреваемый, по данным полиции, был активным членом этой устойчивой вооруженной банды. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Защита попыталась оспорить решение Фрунзенского районного суда от 30 апреля 2026 года. Адвокат подал апелляционную жалобу. Но судебная коллегия по уголовным делам Приморского краевого суда проверила материалы и не нашла причин менять меру пресечения.

Речь идет о покушении на убийство двух и более лиц, совершенном группой лиц, а также об участии в банде. Теперь подозреваемый проведет в следственном изоляторе ближайшие два месяца. За это время следователи должны установить все обстоятельства преступлений 30-летней давности.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.