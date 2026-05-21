Полиция ищет мужчину, ограбившего ювелирный магазин в Уссурийске Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Полиция Уссурийска ищет преступника, который ограбил ювелирный магазин на улице Плеханова. Мужчина зашел в торговую точку, разбил витрину баллонным ключом и открыто похитил украшения. Ущерб составил около двух миллионов рублей. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели помещение. Специалисты изъяли записи с камер видеонаблюдения. Также стражи порядка опросили всех очевидцев. Есть ли у них приметы налетчика, в МВД не уточняют.

«Следственным подразделением отдела полиции заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ», - сообщили в МВД.

Видео: прокуратура Приморья Ограбление ювелирного магазина в Приморье

Речь идет о грабеже в особо крупном размере. Сейчас полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия. Они устанавливают личность злоумышленника и его местонахождение.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.