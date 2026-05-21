В Амурском заливе Приморья с теплохода сняли больного мужчину Фото: МЧС Приморья

В Приморье потребовалась экстренная эвакуация пациента с судна. Теплоход стоял на рейде в Амурском заливе - это точка ожидания перед заходом в порт. У одного из членов экипажа или пассажиров резко ухудшилось состояние. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Сигнал поступил в центр управления в кризисных ситуациях утром 21 мая. Спасатели МЧС России выдвинулись к месту вместе с бригадой скорой помощи Владивостока. На воде сотрудники чрезвычайного ведомства перегрузили мужчину на свой катер. Затем его быстро доставили на остров Русский.

На берегу пациента сразу передали медикам. Теперь его жизнь вне опасности.

