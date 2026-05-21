«Грузовой патруль» взял под контроль пригород Артема в Приморье

Система следит за соблюдением знака 3.11. Фото: скриншот видео «Цифровое Приморье»

В Артеме большегрузы больше не смогут объехать пункты весового контроля по местным дорогам. Два модуля системы «Грузовой патруль» перекрыли ключевые направления движения тяжелых фур. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Один комплекс установили на улице Фрунзе – это основная трасса через весь город. Второй модуль заработал несколькими днями ранее на улице Вахрушева, у микрорайона «Шахта «Амурская». Оба разместили так, чтобы у большегрузов не осталось возможности использовать внутригородские дороги для объезда контрольных рубежей.

Система следит за соблюдением знака 3.11, который запрещает движение машин с фактической массой выше указанного значения. Камеры автоматически фиксируют нарушения и передают материалы в дальневосточное подразделение Ространснадзора. Там выписывают штрафы от 300 до 600 тысяч рублей – столько же, сколько за несоблюдение весогабаритного контроля.

Специалисты подчеркивают, что объезд фурами стационарных весов грозит не только разбитым асфальтом, но и безопасности местных жителей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.