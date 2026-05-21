Во Владивостоке участники СВО смогут бесплатно парковаться с июля

Право предоставляется на одну машину от семьи. Фото: администрация Владивостока

Новая мера поддержки появится во Владивостоке для участников специальной военной операции и их родных. С июля – начала августа 2026 года они получат право бесплатно пользоваться платными парковочными пространствами города. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Льгота распространяется на муниципальные перехватывающие парковки закрытого типа на Корабельной Набережной и у автовокзала на улице Шуйской, а также на платные парковки вдоль городских улиц. Сейчас бесплатно парковаться там могут многодетные семьи, инвалиды, сопровождающие инвалидов и детей-инвалидов, семьи погибших в ходе СВО, ветераны Великой Отечественной войны, бывшие малолетние узники концлагерей и водители спецтранспорта.

Список льготников уже пополнили действующие участники и ветераны СВО, а также их родители, супруги и дети старше 18 лет, обучающиеся очно (до окончания учебы, но не дольше 25 лет). Право предоставляется на одну машину от семьи.

О точной дате запуска программы объявят позже. Для получения льготного разрешения нужно обратиться через региональный портал Госуслуг, в МФЦ или в администрацию Владивостока на Океанском проспекте, 7.

