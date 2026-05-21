Эксперт Климов: падение юаня вызвано не политическими событиями

Падение курса юаня к рублю, которое продолжается несколько дней подряд, оказалось временным явлением, считает ассистент кафедры Финансового университета при правительстве РФ Ярослав Климов. По его словам, снижение вызвано временным перекосом спроса и предложения, а не политическими событиями. Об этом написал «ФедералПресс».

Эксперт объяснил, что на российском рынке образовался избыток юаней: экспортеры получают выручку в этой валюте и конвертируют её для уплаты налогов, а импортеры временно снизили закупки из-за сложностей с платежами через китайские банки. Дополнительное давление создает высокая ключевая ставка Банка России – держать рубли стало выгоднее. При этом визит президента РФ в Китай напрямую не повлиял на курс, хотя долгосрочные договоренности могут упростить расчеты в будущем.

По прогнозу Климова, в начале лета юань останется в коридоре 10,5–11,2 рубля, а во втором полугодии, когда импортеры адаптируются и Банк России смягчит политику, спрос восстановится и курс вернется к 11,5–12 рублям. Текущее удешевление эксперт назвал выгодным окном для покупки китайской валюты.

