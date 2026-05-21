Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 мая 2026 4:46

Эксперт Климов: падение юаня вызвано не политическими событиями

На российском рынке образовался избыток юаней
Евгения Богданова
Текущее удешевление эксперт назвал выгодным окном для покупки китайской валюты

Текущее удешевление эксперт назвал выгодным окном для покупки китайской валюты

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Падение курса юаня к рублю, которое продолжается несколько дней подряд, оказалось временным явлением, считает ассистент кафедры Финансового университета при правительстве РФ Ярослав Климов. По его словам, снижение вызвано временным перекосом спроса и предложения, а не политическими событиями. Об этом написал «ФедералПресс».

Эксперт объяснил, что на российском рынке образовался избыток юаней: экспортеры получают выручку в этой валюте и конвертируют её для уплаты налогов, а импортеры временно снизили закупки из-за сложностей с платежами через китайские банки. Дополнительное давление создает высокая ключевая ставка Банка России – держать рубли стало выгоднее. При этом визит президента РФ в Китай напрямую не повлиял на курс, хотя долгосрочные договоренности могут упростить расчеты в будущем.

По прогнозу Климова, в начале лета юань останется в коридоре 10,5–11,2 рубля, а во втором полугодии, когда импортеры адаптируются и Банк России смягчит политику, спрос восстановится и курс вернется к 11,5–12 рублям. Текущее удешевление эксперт назвал выгодным окном для покупки китайской валюты.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.