Власти Владивостока показали новый проект застройки на Спортивной

Новая версия КРТ на участке 14,77 гектара предусматривает 18 жилых домов высотой от 11 до 44 этажей. Фото: правительство Приморья

Во Владивостоке начали согласовывать обновленный проект комплексного развития территории на месте бывшего Спортивного рынка на улице Спортивная. Документ представило министерство архитектуры Приморского края – это доработанная версия проекта, который отменили год назад. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Новая версия КРТ на участке 14,77 гектара предусматривает 18 жилых домов высотой от 11 до 44 этажей. Общая жилая площадь составит порядка 155 тысяч квадратных метров, где смогут жить 4844 человека. Также запланировано около 65 тысяч «квадратов» под общественно-деловые и коммерческие помещения. В проекте появятся два детских сада, стадион, спортплощадки, рынок и рыночный комплекс для местных фермеров.

Власти усилили школу, добавив 25 мест: теперь здесь будет образовательный комплекс на 700 мест (сад на 185 мест и школа на 515 мест), а в новом квартале построят еще один детский сад на 115 мест.

В министерстве подчеркнули, что в целом проект мало отличается от старого, кроме расширенного школьного звена. Окончательные выводы по нему сделают после публикации постановления правительства и реакции прокуратуры.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.