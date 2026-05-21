Суд Приморья подтвердил конфискацию имущества экс-ректора ВГУЭС Лазарева

Приморский краевой суд признал законным изъятие в пользу государства недвижимости и акций бывшего ректора ВГУЭС Геннадия Лазарева, экс-прокурора края Валерия Василенко, а также членов их семей и связанных с ними структур. Апелляции ответчиков отклонены. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Владивостокский краевой суд оставил без изменения решение Ленинского районного суда от 19 февраля 2026 года, которым в доход государства обращено более 200 объектов недвижимости, а также 43 тысячи акций АО «Восточная верфь». Ответчики по иску заместителя Генпрокурора РФ – 11 физических лиц и девять организаций – пытались оспорить конфискацию, но вышестоящая инстанция признала их жалобы необоснованными. Суд также не принял к рассмотрению апелляции граждан, которые не участвовали в первоначальном процессе. Решение вступило в законную силу.

