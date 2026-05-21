Полиция Приморья: мошенники превращают подростков в дропперов

Любой вариант заработка нужно обсуждать с родными Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

За четыре года в Приморском крае число преступлений с использованием IT-технологий, которые совершили несовершеннолетние, выросло на 85,6%. Почти каждое третье такое правонарушение делают подростки. Полицейские объяснили, как злоумышленники втягивают детей в схемы с выводом украденных денег и что нужно знать, чтобы не попасть под уголовную ответственность. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Мошенники превращают подростков в так называемых дропперов – подставных лиц, через чьи карты выводят похищенные средства. Дети часто участвуют в этом неосознанно, но от ответственности это не спасает. Преступники выманивают реквизиты разными способами: предлагают купить бонусы в онлайн-играх, обещают выгодную подработку с переводом зарплаты на карту или угрожают, что родителей обвинят в терроризме, если ребенок откажется назвать номер карты.

Бывает, мошенники представляются менеджерами банка и просят оформить новую карту за небольшое вознаграждение или жалуются на долги, чтобы вызвать жалость. Еще один распространённый прием – незнакомец у банкомата просит подростка внести наличные на свой счёт и перевести их другому человеку, обещая заплатить. Иногда на карту ребёнка неожиданно приходят деньги, а затем «ошибившийся» просит вернуть их на другие реквизиты — так средства уходят по криминальной цепочке.

Полицейские советуют родителям внушить детям, что нельзя вступать в любые финансовые операции с незнакомцами и соглашаться на работу по объявлениям в интернете. Любой вариант заработка нужно обсуждать с родными.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.