Суд взыскал с иностранца 6,8 миллиона за мускус кабарги в Приморье

Решение о взыскании 6,84 миллиона рублей подлежит немедленному исполнению

Суд в Приморском крае постановил взыскать с гражданина Республики Корея 6,84 миллиона рублей за незаконную перевозку фрагментов мускусных желез кабарги. Иск подало краевое министерство лесного хозяйства и охраны окружающей среды. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Как установило разбирательство, 2 февраля 2026 года во Владивостоке иностранец перевозил 38 фрагментов мускусных желез кабарги без необходимых разрешительных документов на добычу охотничьих ресурсов. Партизанский городской суд удовлетворил исковые требования полностью. Кроме основной суммы компенсации ущерба окружающей среде, с нарушителя также взыщут судебную пошлину. Решение о взыскании 6,84 миллиона рублей подлежит немедленному исполнению.

Кабарга – редкое парнокопытное животное, мускусная железа самцов которого используется в восточной медицине и парфюмерии. Этот вид находится под защитой международной конвенции СИТЕС.

