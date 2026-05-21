В Приморье объявлен высокий класс пожарной опасности с 22 по 25 мая

При обнаружении пожара необходимо немедленно звонить «101» или «112»

С 22 по 25 мая в нескольких районах Приморского края ожидается высокий (4-й) класс пожарной опасности в лесах по метеоусловиям. Об этом предупредили в Примгидромете. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Наиболее сложная ситуация прогнозируется в Кавалеровском, Ольгинском, Партизанском и в Хасанском муниципальных образованиях, а также в Лазовском округе. 24 и 25 мая высокий класс опасности добавится в Пограничном и Октябрьском округах.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности: воздержаться от походов в лес, не разводить костры, не использовать открытый огонь, не бросать непотушенные спички и окурки, не сжигать мусор и сухую растительность. При обнаружении пожара необходимо немедленно звонить «101» или «112».

