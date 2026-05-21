В Приморье 42% снятых с людей клещей заражены опасными инфекциями

В Приморском крае с начала сезона активности клещей в медучреждения обратились жители всех административных территорий региона. Почти в половине случаев насекомые оказались переносчиками боррелиоза, риккетсиоза, эрлихиоза или анаплазмоза. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, на экспресс-диагностику сдали 76,2% клещей, снятых с людей. Положительные результаты на возбудители инфекций зафиксированы в 42,2% исследований. Среди них чаще всего (55,4%) встречается риккетсиоз.

Ведомство напоминает: если клещ присосался, его нужно как можно быстрее удалить и отвезти в лабораторию для проверки на зараженность. В центре гигиены и эпидемиологии в крае и его филиалах одновременно исследуют клещей на четыре инфекции – клещевой энцефалит, боррелиоз, эрлихиоз и анаплазмоз. При положительном результате пострадавшему необходимо обратиться к врачу для экстренной профилактики.

Также в регионе продолжается вакцинация против клещевого энцефалита. Завершить прививочный курс нужно за две недели до выезда на неблагополучную территорию.

Для защиты от укусов специалисты советуют носить светлую одежду с длинными рукавами, заправлять рубашку в брюки, а брюки – в носки и сапоги, закрывать голову и шею косынкой. Каждые 15–20 минут осматривать себя и друг друга, не сидеть и не лежать на траве. После прогулки тщательно проверять кожу, одежду и домашних животных, не заносить в помещение свежие растения, где могут прятаться клещи.

