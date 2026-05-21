Во Владивостоке начали обновлять спортивные площадки

Список объектов для приведения в порядок формируют с учетом востребованности. Фото: скриншот видео мэрии Владивостока

Во Владивостоке приступили к обновлению спортивных площадок. Рабочий выезд по объектам провел заместитель главы администрации города Максим Акульшин. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Одной из площадок стала хоккейная коробка между домами № 125 на Океанском проспекте и № 84 на улице Амурской. Там специалисты заканчивают замену деревянных бортов и сеток ограждения, установят новые баскетбольные фермы и футбольные ворота, приведут в порядок зону с турниками.

Также определен ближайший план ремонта на площадке в Камском переулке – там обновят ограждения. Как подчеркнул Максим Акульшин, список объектов для приведения в порядок формируют с учетом востребованности, обращений жителей и возможностей бюджета.

