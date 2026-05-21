Полиция Лесозаводска разбирается в обстоятельствах смертельной аварии

За рулем иномарки находился 36-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Фото: полиция Приморья

В Приморье пьяный водитель на Honda Inspire съехал с трассы и врезался в дерево. В ДТП погибла 34-летняя женщина-пассажир, которая не была пристегнута ремнем безопасности. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Смертельное ДТП случилось на 467-м километре автодороги «А-370 Хабаровск – Владивосток». За рулем иномарки находился 36-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Он двигался со стороны Владивостока в направлении Хабаровска, нарушил правила расположения машины на проезжей части, не справился с управлением, после чего автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево. От полученных травм пассажирка скончалась на месте.

Стаж вождения виновника – 17 лет, за весь 2026 год он один раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД. Полиция проводит проверку и назначила ряд исследований.

Госавтоинспекция напоминает: за пьяную езду, отказ от медосвидетельствования или передачу руля нетрезвому человеку грозит штраф и лишение прав до двух лет. В экстренных случаях можно звонить в дежурную часть по телефонам: 8(423)231 09 08 и 249 09 21.

