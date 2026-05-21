В Приморский край привезли землю из Брестской крепости

Патриотизм опирается на знание своего прошлого. Фото: общественная организация «Белорусы Приморья»

В Приморский край доставили капсулу с землей героической Брестской крепости. Регион вошел в число 11 субъектов страны, куда в рамках патриотической акции привезли священную землю в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Торжественная передача капсулы на вечное хранение пройдет 22 июня, в День начала войны, в музее Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. Участие в поездке в Беларусь принял представитель приморского отделения Ассамблеи народов России Илья Кравцов. Общественник много времени уделяет воспитанию школьников, проводит классные часы и рассказывает детям об истории страны. По его словам, патриотизм опирается на знание своего прошлого, которое помогает человеку крепко стоять на родной земле.

