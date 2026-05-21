В Приморье 22 мая воздух прогреется до +27 градусов

В среду, 22 мая, в Приморском крае ожидается сухая и теплая погода благодаря антициклону. Ночью столбики термометров показывали от +1 до +11 градусов, днем воздух прогреется до +22...+27. На побережье будет прохладнее – до +14...+19. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Осадков по региону не предвидится, утром местами возможен туман. Ветер южный, умеренный, днем в отдельных районах усилится до сильного.

Во Владивостоке днем ожидается +15...+17 градусов, южный и юго-восточный ветер к концу дня окрепнет до сильного, утром туман. В Уссурийске температура поднимется до +21...+23, ветер днем также усилится. В Находке будет +17...+19, днем ветер юго-восточный умеренный, ночью и утром – слабый.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

