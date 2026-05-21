Землетрясение магнитудой 4.4 произошло у берегов Камчатки 22 мая

Утром 22 мая специалисты зафиксировали подземный толчок в акватории Тихого океана. Эпицентр находился в 224 километрах от Петропавловска-Камчатского. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Координаты сейсмособытия - 51.1424 северной широты и 159.5979 восточной долготы. Магнитуда землетрясения составила 4.4. Очаг залегал на глубине 88,7 километра. Данные приводятся на 20:13 по всемирному координированному времени (UTC) – это 08:13 по местному

Информация о возможных толчках в самом городе и о пострадавших пока не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

