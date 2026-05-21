Родителям с двумя детьми начнут возвращать часть НДФЛ с 1 июня в Приморье Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

С первого дня лета Приморское отделение Социального фонда России открывает прием заявлений на новую выплату для семей. Деньги смогут получить работающие мамы и папы, у которых растут двое и более детей. При этом среднедушевой доход в семье не должен превышать полтора прожиточных минимума по региону. В 2026 году в Приморье этот порог составляет 33 805,5 рубля на человека. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Чтобы получить деньги, родители должны быть официально трудоустроены. Работодатель должен платить с их зарплаты налог на доходы физических лиц за год, предшествующий обращению. Дети должны быть гражданами России и постоянно жить в стране. Ребенку на момент подачи заявления должно быть меньше 18 лет. Если он учится очно, то планка поднимается до 23 лет.

«При назначении новой семейной выплаты проводится комплексная оценка дохода и имущества, аналогичная той, что применяется при расчете единого пособия. Выплата призвана поддержать семьи, нуждающиеся в социальной помощи», – рассказала руководитель отделения СФР по Приморскому краю Александра Вовченко.

Самозанятые и индивидуальные предприниматели, которые не платят НДФЛ, права на эту выплату не имеют. Также деньги не дадут тем, у кого есть долги по алиментам или кто лишен родительских прав. Размер выплаты считают так: берут разницу между уплаченным налогом в 13% и тем же налогом по ставке 6%. Заявление можно подать до 1 октября через «Госуслуги», в МФЦ или лично в отделении СФР. Телефон горячей линии: 8-800-1-00000-1.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.