Следователи заинтересовались наездом квадроцикла на девочку в Дальнегорске

В Приморье следователи Следственного комитета организовали доследственную проверку по факту травмирования ребенка на детской площадке в Дальнегорске. Информацию о происшествии они нашли в интернете и СМИ. Напомним, 10 мая на площадке у дома № 46 на улице Арсеньева 11-летний мальчик на квадроцикле сбил 12-летнюю девочку. Школьница получила ушибы грудной клетки и ног. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Водитель с места происшествия скрылся. Позже его нашли сотрудники Госавтоинспекции. Выяснилось, что мальчик уже не раз катался на квадроцикле и возил друзей. К административной ответственности привлекут родителей, так как ребенку нет 16 лет. Теперь ситуацию взяли на контроль и следователи.

«В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) родителей несовершеннолетнего, управлявшего квадроциклом», – сообщили в СКР по Приморскому краю.

Сейчас проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Родителям мальчика может грозить не только административная ответственность, но и статьи за ненадлежащее воспитание детей.

