Мужчину подожгли после ссоры на острове Русский во Владивостоке

Мужчину подожгли после ссоры на острове Русский Фото: СК Приморья

Во Владивостоке на острове Русский произошло жестокое убийство. Следственный комитет завел уголовное дело в отношении 58-летнего местного жителя. Его подозревают в расправе над 54-летним мужчиной. Трагедия случилась 17 мая возле одного из магазинов. Причиной стала обычная пьяная ссора. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

По версии следствия, подозреваемый избил оппонента. Потерпевший потерял сознание. Тогда злоумышленник поджег его. Мужчина скончался на месте от полученных травм. Следователи уже проверили показания фигуранта на месте преступления. Сейчас по делу назначены судебные экспертизы.

«Подозреваемый нанес 54-летнему потерпевшему несколько ударов, а затем, когда тот находился в бессознательном состоянии, поджег его», - сообщили в СКР по Приморскому краю.

Фигуранта заключили под стражу. Следователи допрашивают свидетелей. Оперативное сопровождение ведут сотрудники УМВД. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы по статьям об убийстве с особой жестокостью и общеопасным способом.

