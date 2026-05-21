В Находке на четыре дня перекроют улицу Сидоренко из-за ремонта теплотрассы

В Находкинском городском округе вводятся временные неудобства для водителей. С раннего утра 22 мая ограничили движение на улице Сидоренко. Машины не смогут проехать в районе домов с 6-го по 10-й. Причина - плановый капитальный ремонт теплотрассы. Коммуникации проходят прямо под проезжей частью. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Ограничения будут действовать несколько дней. Городские власти планируют закончить работы к вечеру 25 мая. Точное время снятия блоков - 18:00.

«С 22 по 25 мая движение автотранспорта будет ограничено на улице Сидоренко, в районе домов 6–10», - сообщили в администрации.

Автомобилистов просят заранее продумывать альтернативные маршруты. Объехать закрытый участок можно будет по соседним улицам.

