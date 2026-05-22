Задержанный за убийство вывел МВД на грабителя и женщину в розыске в Приморье

В городе Фокино Приморского края полиция раскрыла жестокое убийство. В одной из квартир стражи порядка нашли труп 42-летнего мужчины. У погибшего было ножевое ранение в области сердца. По горячим следам задержали ранее судимого 34-летнего местного жителя. Мужчина сразу дал признательные показания. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Задержанный рассказал, что они вместе с убитым распивали алкоголь. Между ними вспыхнула ссора, которая переросла в драку. В ходе потасовки фигурант схватил нож и ударил оппонента. Подозреваемого передали следователям. Однако на этом криминальная история не закончилась.

В ходе проверки полицейские выяснили, что мобильный телефон задержанного уже почти месяц числится в розыске. Мужчина сознался, что купил гаджет у своего 46-летнего приятеля. Тот, в свою очередь, тоже оказался фигурантом - его задержали за грабеж.

«Телефон изъят, материалы проверки переданы в отдел дознания для заведения уголовного дела», - сообщили в МВД.

Но и это еще не все. Сожительница задержанного, 37-летняя женщина, находилась в федеральном розыске. Причина - долги по алиментам. Ее задержали и доставили в суд. Судья назначил женщине наказание в виде исправительных работ.

