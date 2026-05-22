Прокуратура вернула пенсионеру из Владивостока деньги, украденные мошенниками

В октябре 2023 года житель Владивостока 1959 года рождения попался на удочку аферистов. Злоумышленники действовали по классической схеме «звонок от начальника». Пенсионер поверил и перевел им 40 тысяч рублей. Деньги ушли на счет жителя города Нальчика. Как выяснилось позже, этот мужчина оказался дроппером - он просто предоставил свою банковскую карту для незаконных операций. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Потерпевший обратился за помощью в прокуратуру. Сотрудники надзорного ведомства изучили ситуацию и подали в суд. Прокурор Первомайского района Владивостока потребовал взыскать с держателя карты неосновательное обогащение. К основной сумме прибавились проценты за незаконное пользование чужими деньгами.

«Первомайский районный суд Владивостока удовлетворил требования прокурора в полном объеме, взыскав с дроппера 40 тысяч рублей, а также проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 16 тысяч рублей», - сообщили в прокуратуре.

Решение суда исполнено. Вся сумма вернулась пенсионеру. Пожилой человек получил свои деньги обратно.

