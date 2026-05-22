Жительницу Уссурийска оштрафовали за высунувшегося из автомобиля ребенка Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уссурийске сотрудники Госавтоинспекции заинтересовались видеозаписью в соцсетях. На кадрах было видно, как по улице Некрасова едет автомобиль КИА. В салоне находился ребенок. Мальчик высунулся из пассажирского окна во время движения. Это грубое нарушение правил перевозки. Инспекторы нашли 27-летнюю хозяйку машины и вызвали ее для беседы. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Женщина объяснила свой поступок просто. По ее словам, ребенку стало плохо после еды в столовой. Ему захотелось свежего воздуха, поэтому он и высунулся в окно. В ГАИ такое объяснение не сочли уважительной причиной. С автомобилисткой провели профилактическую беседу. На нее составили два протокола по статье о нарушении правил перевозки детей.

«В отношении женщины составлены два административных материала за нарушение правил перевозки детей. Ей назначено наказание в виде штрафов на общую сумму 6000 рублей», - сообщили в ведомстве.

Госавтоинспекция напоминает всем родителям: специальное удерживающее устройство в машине - это не прихоть, а вопрос жизни и здоровья ребенка. При аварии оно может спасти малыша.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.