На Камчатке мужчина помог двум матерям обналичить маткапитал Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Елизовском районе Камчатки суд вынес приговор по делу о хищении средств материнского капитала. На скамье подсудимых оказались трое: 35-летний местный житель и две женщины - 30 и 34 лет. Все они признаны виновными в мошенничестве при получении социальных выплат. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Суд установил, что в конце 2017 и летом 2018 года женщины, имевшие государственные сертификаты на материнский капитал, захотели обналичить деньги. Они обратились за помощью к мужчине. Тот согласился. Злоумышленник подготовил фиктивные документы о покупке дома и земельного участка якобы для улучшения жилищных условий. Женщины отнесли бумаги в Пенсионный фонд Петропавловска-Камчатского.

«Ущерб составил почти 907 тысяч рублей», - сообщили в прокуратуре.

Мужчине добавили этот срок к предыдущим приговорам по аналогичным эпизодам. Окончательное наказание - 4 года колонии строгого режима. Женщины отделались условными сроками: одна получила 1 год, вторая - 2 года. Также суд полностью удовлетворил иск прокуратуры о возмещении ущерба. Приговор пока не вступил в законную силу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.