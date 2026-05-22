На таможне Владивостока остановили 15 тонн кормов и лакомств для кошек и собак

В Приморье не пустили крупную партию импортных кормов для домашних животных. 12 мая на территорию Владивостокского морского рыбного порта прибыл груз из Китая. Это были корма и лакомства для собак и кошек общим весом 15,2 тонны. Владелец товара - московское предприятие. Однако на таможне выяснилось, что документация оформлена с нарушениями. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

При досмотре государственный инспектор Россельхознадзора обратил внимание на транспортную упаковку. На ней не оказалось никакой информации об условиях хранения и перевозки продукции. Также отсутствовали название и адрес завода-производителя и регистрационный номер. А это прямое нарушение единых ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза.

Движение товара приостановили до устранения нарушений. Только после этого груз смогут допустить к дальнейшей перевозке и продаже. С начала 2026 года это уже не единичный случай. Всего из-за подобных нарушений в Приморье не пропустили более 65 партий импортной продукции.

