Подросток разбился на мотоцикле, который дал ему взрослый на Сахалине

В Тымовском районе Сахалинской области следователи завели уголовное дело по статье о вовлечении несовершеннолетнего в опасную деятельность. Поводом стала трагедия, произошедшая 21 мая. Взрослый, чья личность пока не установлена, передал мотоцикл 17-летнему парню. Водительских прав у подростка не было. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В тот же день в поселке Тымовское случилось ДТП. Подросток катался на мотоцикле вместе со своим 17-летним знакомым. Авария произошла у дома на улице Центральной в селе Кировское. Один из парней погиб на месте. Второй получил травмы разной степени тяжести. Сейчас следователи ищут того, кто дал детям технику.

«Своими действиями данное лицо вовлекло несовершеннолетнего в опасную деятельность», - сообщили в СКР.

Следователи проверят и родителей подростков. Им грозит ответственность за ненадлежащее воспитание детей. Следственный комитет напоминает: нельзя покупать детям кроссовые мотоциклы, питбайки и квадроциклы и пускать их на дороги общего пользования. Это смертельно опасно. За такие нарушения взрослым грозит до одного года лишения свободы.

